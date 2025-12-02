Gewinnspiel - Weihnachtsverlosung - Teil 1

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

auch in diesem Jahr möchten wir euch die besinnliche Zeit noch besinnlicher - und vor allen Dingen lauter - gestalten! Unser Medienpartner haben sich hierbei nicht lumpen lassen, tief in ihren Archiven gekramt und uns nur für euch einen bunten Strauß illustrer Geschenke zusammengestellt, die wir euch noch vor Weihnachten zuschicken möchten.

Den Anfang macht SPV/Steamhammer!

Vielen Dank an dieser Stelle!

Von den Kollegen gibt es:

1x Vinyl von SODOM

1x Vinyl von RAGE

dazu CDs von RAGE, FREEDOM CALL, THEM, JET JAGUAR und FIRE ACTION!

2 glückliche Gewinner bekommen je eine Vinyl und ein paar sehr schönen CDs zugeschickt.

Wenn ihr zu den Gewinnern gehören möchtet, dann schickt uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Weihnachten bei SPV" an marcel.rapp@powermetal.de und mit etwas Glück wird es bei euch laut unter dem Weihnachtsbaum!

Mehrfacheinsendungen werden selbstverständlich nicht berücksichtigt.

Viel Glück!