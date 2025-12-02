David Judson Clemmons ist ein Phänomen. In den vergangenen 40 Jahren hat sich der gebürtige US-Amerikaner immer wieder neu erfunden, seiner Kunst neue Farben und Facetten hinzugefügt, sein Songwriting perfektioniert und ist sich dabei immer treu geblieben. Mit Bands wie DAMN THE MACHINE, JUD oder THE FULBLISS hat er Genre-Perlen veröffentlicht, die auch Jahrzehnte später noch erhaben und zeitlos strahlen. In einer besseren Welt wäre Clemmons heute viel mehr als der Geheimtipp, der er ist.

"Life In The Kingdom Of Agreement" war 2004 das erste Album, das Clemmons unter eigenem Namen veröffentlichte. Frisch von Los Angeles nach Berlin gezogen, markiert es einen Wendepunkt in seinem Leben. In seiner Diskographie ist es ein Meilenstein. Ein Album für klirrend kalte Wintermorgen. Zusammen mit seinen Mitmusikern und Mitmusikerinnen - darunter Langzeit-Kollaborateure wie Anne de Wolff (Violine) oder Drummer James Schmidt - und aufgenommen vom "deutschen Indie-Papst" Guido Lucas hat DAVID JUDSON CLEMMONS ein Album erschaffen, das an vielen Stellen so viel mehr ist als die Summe seiner Teile. 'Beautiful You', 'Caucasia' und vor allem 'To Leave This Room' sind Songs, die sich tief einbrennen. Musik, die Seelen retten kann. Zurückhaltend instrumentiert, überwiegend ruhig, im besten Sinne melancholisch, entwickeln Clemmons Songs eine Kraft, die einen tief berühren kann  wenn man es zulässt.

"Ich hasse Singer-Songwriter  ich denke dabei immer an schlechte Akustik und langweilige Shows", ließ Clemmons 2004 in einem Interview zum Album-Release verlauten. Diese verdammte Ironie. Hat er doch mit "Life In The Kingdom Of Agreement eins der eindrücklichsten Singer-Songwriter-Alben der 2000er erschaffen. Ohne akustische Gitarre - aber mit Tiefe und Schönheit, wie man es nur ganz selten findet. Ein Lieblingsalbum, für das es nie zu spät ist.

"Life In The Kingdom Of Agreement" erscheint nun am 01.04.2026 erstmals überhaupt auf Vinyl!

