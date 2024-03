Das CULTHE FEST geht in die nächste Runde

Am 30. und 31. März, also an Ostern, ist es wieder soweit und die Tore des CULTHE FESTs öffnen sich. Das zweitägige Festival in der Sputnikhalle, im Sputnik Cafe und im Triptychon in Münster hat wieder für alle Dark- und Heavy-Fans vieles zu bieten.

Für das musikalische Wohl sorgen:

WIEGEDOOD

DOWNFALL OF GAIA

SYLVAINE

SOLBRUD

PREDATORY VOID

OPHIS

PHANTOM WINTER

SUIR

KARLOFF

WESENWILLE

RANA

GRIFT

CORECASS

LOTH

VIGLJOS und

JUDASZ & NAHIMANA

Culthe Fest 2024: 30. März (Samstag) und 31. März (Sonntag): Einlass

14:30 Uhr, Beginn: 15:30 Uhr, Sputnikhalle, Café Sputnik, Triptychon, Am

Hawerkamp 31. Zwei-Tages-Tickets: 75 Euro, Tagestickets: 45 Euro, zzgl.

Gebühren.

Letzte Tickets sind noch erhältlich bei Green Hell, Münster, unter

https://greenhell.de (mit Versand) und bei Idiots Records, Dortmund.