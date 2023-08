DRAGONFORCE unterschreibt bei Napalm Records

Napalm Records nimmt "die schnellste Band der Welt" unter Vertrag! Die GRAMMY nominierten Power Metal Legenden DRAGONFORCE unterschreiben einen weltweiten Plattenvertrag beim österreichischen Label! Die 1999 gegründete Band aus London ist mit ihren extrem erfolgreichen Alben und legendären Singles, wie der mit Platin ausgezeichneten Hymne 'Through the Fire and Flames', nicht mehr aus der Szene wegzudenken. Bekannt für ihre epischen Kompositionen, stehen die rasend schnellen und technisch versierten Soli der beiden Gitarristen Herman Li und Sam Totman stellvertretend für die Band. Sänger Marc Hudson, Bassistin Alicia Vigil und Schlagzeuger Gee Anzalone komplettieren die Band, die maßgeblich von Fantasy Fiction und Videospielen inspiriert ist und diese Einflüsse mit unterschiedlichsten Heavy Metal Genres mixt.



Bevor es mit AMARANTHE, NANOWAR OF STEEL und EDGE OF PARADISE auf Headliner Tour durch Nordamerika geht, gibt es die Möglichkeit, die Band am 19. August beim Summer Breeze Open Air 2023, das vom 16. bis 19. August 2023 in Dinkelsbühl stattfindet, zu sehen.

