Neuigkeiten von NYTT LAND

Am 6. Oktober 2023 ersc heint über Napalm Records das neue Album "Torem" des Dark-Folk-Duos NYTT LAND. Zusätzlich zum Cover und der Trackliste gibt es auch mit 'Nord' ein erstes Video daraus.



"Torem" Trackliste:

1. Olenmet

2. Nord

3. Risu Raknar

4. Johem Ar

5. Manito

6. Huginn ok Muninn

7. Rise of Midgard

8. Torem

9. Iavel



https://www.youtube.com/watch?v=BIWaflxxZPM

Quelle: Mona Miluski, All Noir/Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: nytt land torem nord