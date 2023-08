DORO PESCH im Duett mit ROB HALFORD

Am 27. Oktober erscheint DORO PESCHs neues Album "Conqueress – Forever Strong And Proud" via Nuclear Blast.



Zu diesem besonderen Jubiläumsalbum dürfen natürlich auch die Ehrengäste nicht fehlen, und so erwies Metal God Rob Halford von JUDAS PRIEST, DORO höchstpersönlich die Ehre, mit ihr den unsterblichen JUDAS PRIEST – Klassiker 'Living After Midnight' als Duett aufzunehmen.



Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten!



Living After Midnight





https://www.youtube.com/watch?v=TeupJhvHanA