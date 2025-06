Am 18. Juli soll die neue EP "Better Days Different Times" der Alternative-Rock-Band DOLL aus Kanada herauskommen. Heute ging das Video zu 'Smoke On The Water', einem freien Cover des Klassikers von DEEP PURPLE, online.







https://www.youtube.com/watch?v=cynliYX-Djk

