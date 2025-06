Neues Video von NAILED TO OBSCURITY

Die Melodic-Doom/Death Metaller NAILED TO OBSCURITY haben bei YouTube ein neues Video veröffentlicht.

'Spirit Corrosion' stammt aus dem neuen Album "Generation Of The Void", welches am 05. September 2025 via Nuclear Blast Records auf den Markt kommt.

NAILED TO OBSCURITY kommentiert:

" 'Spirit Corrosion' ist einer dieser Songs, die uns beim Schreiben schwer getroffen haben - emotional roh, aber kraftvoll und seltsam erhebend. Wir sind unglaublich stolz darauf, wie er geworden ist und können es kaum erwarten, den Song und das Video endlich mit euch zu teilen."



"Generation Of The Void" Trackliste:



01-Glass Bleeding

02-Liquid Mourning

03-Overcast

04-Spirit Corrosion

05-Generation Of The Void

06-Echo Attempt

07-Allure

08-Clouded Frame

09-Misery's Messenger

10-The Ides Of Life



Spirit Corrosion



https://www.youtube.com/watch?v=BKwB8PU1S-k

NAILED TO OBSCURITY - EUROPEAN TOUR 2025

W/ GUESTS: YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN



11.09.25-(GR) - Athen: Kyttaro *

12.09.25-(GR) - Thessaloniki: Eightball Club *

14.09.25-(TR) - Beşiktaş: IF Performance Hall **

19.11.25-(DE) - Dresden: Club Puschkin

20.11.25-(DE) - Mannheim: 7er Club

21.11.25-(CH) - Baden: Werkk Kulturlokal

22.11.25-(IT) - Bologna: Alchemica Club

23.11.25-(IT) - Mailand: Slaughter Club

24.11.25-(DE) - München: Backstage

25.11.25-(DE) - Stuttgart: Schwarzer Keiler

26.11.25-(FR) - Paris: Backstage By The Mills

27.11.25-(NL) - Maastricht: Muziekgieterij

28.11.25-(DE) - Siegburg: Kubana

29.11.25-(DE) - Herford: Kulturwerk

30.11.25-(DE) - Berlin: Urban Spree

01.12.25-(DK) - Kopenhagen: Stengade

02.12.25-(SE) - Stockholm: Kollektivet Livetm

03.12.25-(SE) - Gothenburg: Fängelsetg

04.12.25-(DE) - Hamburg: Logo

05.12.25-(DE) - Essen: Turock

06.12.25-(DE) - Emden: Live Music Center



* YOTH IRIA closing / ohne OAK, ASH & THORN

** ohne OAK, ASH & THORN