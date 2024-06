DOLDREY: Neue EP

Die in Singapur beheimatete Band DOLDREY wird am 02.08.2024 eine neue EP mit dem Titel "Only Death Is Eternal" veröffentlichen.

Die EP folgt dem Debütalbum "Celestial Deconstruction" (2022) und wird ebenfalls wieder via Pulverised Records erscheinen.



Mit dem Song 'Moral Decay' gibt es auch schon einen Vorgeschmack auf die EP.



Die Tracklist liest sich so:

1. Moral Decay

2. Only Death Is Eternal

3. All Is Hell

4. Societal Machine

5. Keres