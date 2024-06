UPRISING: Neue Single 'While The World Is Burning' veröffentlicht

Das Black-Metal-Projekt UPRISING wird am 19.07.2027 via AOP Records ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "III". Das Projekt wurde 2016 von "W" (WALDGEFLÜSTER) gegründet.

Das neue Werk knüpft an die beiden Vörgängeralben "I" (2016) und "II" (2020) an. Unterstützung an den Drums gibt es von Austin Lunn (PANOPTICON).



Daraus ist mit 'While The World Is Burning' ein weiterer Song veröffentlicht worden. Bereits im Mai erschien der Track 'Eternal Mantra'.



Die Tracklist liest sich so:

1. Eternal Mantra

2. Uprise III

3. Raise a Glass

4. A Message to the Hypocrites

5. While the World Is Burning

6. Brace Yourself