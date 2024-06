ZEBRAHEAD: Neue Single 'I Have Mixed Drinks About Feelings' am Start

Die Amis von ZEBRAHEAD haben eine neue Single mit dem Namen 'I Have Mixed Drinks About Feelings'. Die Veröffentlichung ist der Start einer nun folgenden fünf-wöchigen Veröffentlichungsreihe von neuen Songs. Danach erscheint am 13.11.2024 die EP "I".



Im Sommer ist die Band auch in Deutschland zu erleben.



Dies sind die Termine:

19.07.2024 – (DE) Selters (Taunus), Seepogo Festival

20.07.2024 – (DE) Wurster Nordseeküste, Deichbrand Festival

23.07.2024 – (DE) Oberhausen, Resonanzwerk

24.07.2024 – (DE) Furtwangen, Zum Wilden Michel

28.07.2024 – (DE) Trier, Mergener Hof

30.07.2024 – (DE) Dresden, Chemiefabrik

01.08.2024 – (DE) Celle, CD-Kaserne

02.08.2024 – (DE) Wacken, Wacken Festival

04.08.2024 – (DE) Lindau, Club Vaudeville

07.08.2024 – (AT) Linz, SBAM Fest (club show)

08.08.2024 – (DE) Leipzig, Naumanns

09.08.2024 – (DE) Rothenburg ob der Tauber, Taubertal Festival

Quelle: Head Of PR Redakteur: Swen Reuter Tags: zebrahead neue single i have mixed drinks about feelings neue ep i