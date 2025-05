DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG: Gut zuhören!

Das Allstar-Projekt DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG (DATOG), präsentiert mit 'Time To Listen' die nächste Single samt Musik-Video vom kommendem RPM-Debütalbum "Babylon", das im Oktober 2025 veröffentlicht wird.



Die Band beschreibt ihre neue Single folgendermaßen:

"Der Uptempo-Song 'Time To Listen' glänzt durch den DATOG-typischen vielschichtigen Leadgesang. Ein treibendes Gitarrenriff führt zu einer kraftvollen Gesangsperformance, die in einem wuchtigen Refrain kulminiert und bei der Udo durch Peters Harmoniebegleitung und Manuelas zweistimmige Melodieführung unterstützt wird. Mathias' Gitarrensolo erweist sich erneut als Wunderwerk an unkonventionellem Einfallsreichtum und grandioser Virtuosität. So hymnisch der Beginn des Songs, so kompromisslos ist auch sein kompakter und energetischer Schluss."



Time To Listen







https://www.youtube.com/watch?v=tL6ms_kEzy4

