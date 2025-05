Das sechste Album von LORD VIGO steht in den Startlöchern. "Walk The Shadows" heißt das gute Teil und wird via High Roller Records am 30.05. veröffentlicht.

Nun hat die Band mit 'We Shall Not' einen weiteren sehr leckeren Appetizer für euch bereitgestellt.

We Shall Not

https://www.youtube.com/watch?v=NrehQnvAvs4