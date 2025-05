KILLSWITCH ENGAGE spielt fünf Konzerte in Deuschland

Im Februar meldeten sich Adam Dutkiewicz (Gitarre), Joel Stroetzel (Gitarre), Mike D'Antonio (Bass), Justin Foley (Schlagzeug) und Jesse Leach (Vocals) mit ihrem neunten Studioalbum "This Consequence" zurück.



Im Herbst geht es auf Europa-Tour, wobei die Band im November unter anderem auch für fünf Konzerte nach Deutschland kommt. Als Support-Acts sind FIT FOR AN AUTOPSY, DECAPITATED und EMPLOYED TO SERVE bestätigt.



Sänger Jesse Leach sagt über die Tour:

"Ich freue mich sehr darauf, die Bühne mit so hochkarätigen Bands wie DECAPITATED, FIT FOR AN AUTOPSY und EMPLOYED TO SERVE zu teilen! Das ist ein Monster von einem Line-up und eine Gelegenheit, einige unserer neuen Songs sowie einen soliden Mix aus altem Material zu spielen!

Eine Headlinertour durch Europa und Großbritannien ist längst überfällig, denn das letzte Mal ist schon gute sechs Jahre her. Ich bin mir sicher, dass die Tour viel Aufsehen erregen und für einige großartige Erinnerungen sorgen wird!"



KILLSWITCH ENGAGE Deutschland 2025:



20.11.2025 – (DE) Köln, Palladium

21.11.2025 – (DE) Ludwigsburg, MHP Arena

22.11.2025 – (DE) Berlin, Columbiahalle

25.11.2025 – (DE) Leipzig, Haus Auensee

27.11.2025 – (DE) Hamburg, Sporthalle

