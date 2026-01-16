DIE DORKS veröffentlichen neues Album
Kommentieren
Die DORKS haben am 16. Januar 2026 mit "Unberechenbar" via MOTOR Entertainment ihr bereits achtes Album veröffentlicht. Produziert von Eike Freese (Chameleon Studios Hamburg) und HEAVEN SHALL BURN-Gitarrist Alexander Dietz (The Dude Ranch Rannstedt), überzeugt das neue Werk eben mit einer stilistischen Vielfalt, die man bisher noch nicht von den DORKS kannte.
Mit den Video-Auskopplungen zu 'Solange noch mein Herz schlägt', 'Maximal', 'Exzessive Notwehr' und 'Lieber in der Hölle herrschen' könnt ihr einen Eindruck gewinnen.
Die Dorks über das neue Album:
" "Unberechenbar" ist mehr als ein Album, es ist ein Kapitelwechsel. Entstanden in einer Zeit des Umbruchs, voller Reibung, Wachstum und neuer Klarheit. Jeder Ton trägt Spuren dieser Reise, jeder Song ist ein Abdruck unserer Entwicklung.
Wir sind stolz auf das, was wir geschaffen haben und dankbar für die Menschen, die diesen Prozess mit uns möglich gemacht haben. Ein besonderer Dank geht an Eike Freese und Alexander Dietz, die mit uns durch Höhen und Tiefen gegangen sind und diesem Werk seine klangliche Wucht verliehen haben.
Inzwischen hat sich unsere Band neu formiert. Mit frischem Feuer, neuen Perspektiven und einer Energie, die uns antreibt, weiterzugehen. Unberechenbar ist das letzte Echo einer alten Formation und zugleich das Sprungbrett in eine neue Ära.
Was bleibt, seid ihr. Ihr, die unsere Musik hört, teilt, lebt. Ihr, die uns auf der Bühne begegnet, uns Rückhalt gebt, uns herausfordert. Ohne euch wäre all das nur Lärm im leeren Raum. Danke für euren Support, eure Geduld, eure Liebe. Wir sehen uns 2026: Lauter, klarer und unberechenbarer denn je."
"Unberechenbar" Trackliste:
01. Maximal
02. Kein Sommer der Liebe
03. Solange noch mein Herz schlägt
04. Kranker Geist
05. Alles zerstören
06. Es ist echt
07. Kopf frei
08. Lieber in der Hölle herrschen
09. Such dir keinen neuen Gott
10. Exzessive Notwehr
11. Unberechenbar
Hier könnt ihr Die DORKS bei den Releasekonzerten LIVE erleben:
16.01.2026 Cham, L.A.
18.01.2026 Logo Hamburg, Logo
23.01.2026 Graz, Explosiv
24.01.2026 Annaberg, Alte Brauerei
Solange noch mein Herz schlägt
https://www.youtube.com/watch?v=e_rM38cPBEA
Maximal
https://www.youtube.com/watch?v=CKV7y4AlO8U
Exzessive Notwehr
https://www.youtube.com/watch?v=gAq9b972eUM
Lieber in der Hölle herrschen
https://www.youtube.com/watch?v=k68z77a-aKg
- Quelle:
- NauntownMusic
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- die dorks unberechenbar solange noch mein herz schlägt maximal exzessive notwehr lieber in der hölle herrschen
0 Kommentare