DIE DORKS veröffentlichen neues Album

Die DORKS haben am 16. Januar 2026 mit "Unberechenbar" via MOTOR Entertainment ihr bereits achtes Album veröffentlicht. Produziert von Eike Freese (Chameleon Studios Hamburg) und HEAVEN SHALL BURN-Gitarrist Alexander Dietz (The Dude Ranch Rannstedt), überzeugt das neue Werk eben mit einer stilistischen Vielfalt, die man bisher noch nicht von den DORKS kannte.



Mit den Video-Auskopplungen zu 'Solange noch mein Herz schlägt', 'Maximal', 'Exzessive Notwehr' und 'Lieber in der Hölle herrschen' könnt ihr einen Eindruck gewinnen.



Die Dorks über das neue Album:

" "Unberechenbar" ist mehr als ein Album, es ist ein Kapitelwechsel. Entstanden in einer Zeit des Umbruchs, voller Reibung, Wachstum und neuer Klarheit. Jeder Ton trägt Spuren dieser Reise, jeder Song ist ein Abdruck unserer Entwicklung.



Wir sind stolz auf das, was wir geschaffen haben und dankbar für die Menschen, die diesen Prozess mit uns möglich gemacht haben. Ein besonderer Dank geht an Eike Freese und Alexander Dietz, die mit uns durch Höhen und Tiefen gegangen sind und diesem Werk seine klangliche Wucht verliehen haben.



Inzwischen hat sich unsere Band neu formiert. Mit frischem Feuer, neuen Perspektiven und einer Energie, die uns antreibt, weiterzugehen. Unberechenbar ist das letzte Echo einer alten Formation und zugleich das Sprungbrett in eine neue Ära.



Was bleibt, seid ihr. Ihr, die unsere Musik hört, teilt, lebt. Ihr, die uns auf der Bühne begegnet, uns Rückhalt gebt, uns herausfordert. Ohne euch wäre all das nur Lärm im leeren Raum. Danke für euren Support, eure Geduld, eure Liebe. Wir sehen uns 2026: Lauter, klarer und unberechenbarer denn je."



"Unberechenbar" Trackliste:



01. Maximal

02. Kein Sommer der Liebe

03. Solange noch mein Herz schlägt

04. Kranker Geist

05. Alles zerstören

06. Es ist echt

07. Kopf frei

08. Lieber in der Hölle herrschen

09. Such dir keinen neuen Gott

10. Exzessive Notwehr

11. Unberechenbar



Hier könnt ihr Die DORKS bei den Releasekonzerten LIVE erleben:



16.01.2026 Cham, L.A.

18.01.2026 Logo Hamburg, Logo

23.01.2026 Graz, Explosiv

24.01.2026 Annaberg, Alte Brauerei



Solange noch mein Herz schlägt







https://www.youtube.com/watch?v=e_rM38cPBEA



Maximal







https://www.youtube.com/watch?v=CKV7y4AlO8U



Exzessive Notwehr







https://www.youtube.com/watch?v=gAq9b972eUM



Lieber in der Hölle herrschen







https://www.youtube.com/watch?v=k68z77a-aKg

