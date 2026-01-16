ANTHEA: Vorbote des nächsten Albums

'Phantom In The Masquerade' heißt die erste, digitale Singleauskopplung aus dem neuen Album "Beyond The Dawn" der Sympho-Prog-Band ANTHEA aus Los Angeles. Der Langspieler ist für den 17. April angekündigt.







https://www.youtube.com/watch?v=hMxhW6gWY3g

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: anthea beyond the dawn phantom in the masquerade