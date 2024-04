DEZPERADOZ trifft mitten zwischen die Augen

Mitten zwischen die Augen. Die Heidelberger Western-Metaller DEZPERADOZ präsentieren die erste Single 'Straight Between The Eyes' vom neuen Album "Moonshiner", das am 21.06.2024 bei El Puerto Records erscheint. Mit von der Partie ist übrigens Tom Angelripper, den viele Fans noch aus den Anfangstagen der Band kennen.







"Moonshiner" Tracklist:



01 - Evil Wayz

02 - Runnin' shine

03 - Straight between the Eyes

04 - Moonshine

05 - Mexican Border

06 - Man of constant Sorrow

07 - River

08 - Lawless

09 - My lucky Graveyardboots

10 - Angels' Share

11 - A Gunmans Trail

12 - Never Stop to Start again



Line-Up:

Alex Kraft - Vocals,Guitars

Andi Kiesel - Guitars

Manuel Mandrysch - Bass

Lars Nippa - Drums

Quelle: El Puerto Records Redakteur: Frank Wilkens Tags: dezperadoz western el puerto records moonshiner