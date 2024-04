GATECREEPER und ein Meisterstück des Chaos

Am 17. Mai 2024 erscheint via Nuclear Blast "Dark Superstition" von GATECREEPER. Nach 'The Black Curtain' und 'Caught In The Treads' gibt es jetzt mit 'Masterpiece Of Chaos' eine weitere Auskopplung.



"Dark Superstition" Trackliste:



01 - Dead Star

02 - Oblivion

03 - The Black Curtain

04 - Masterpiece Of Chaos

05 - Superstitious Vision

06 - A Chilling Aura

07 - Caught In The Treads

08 - Flesh Habit

09 - Mistaken For Dead

10 - Tears Fall From The Sky



Auch Tourdaten der Europatour - gemeinsam mit 200 STAB WOUNDS und ENFORCED - wurden bereits bekantgegeben.



30.10.24 (IRE) Dublin - Whelan's

31.10.24 (UK) Bristol - The Fleece

01.11.24 (UK) London - O2 Academy Islington

02.11.24 (UK) Manchester - Damnation Festival

03.11.24 (NL) Hertogenbosch - Sepulfest

04.11.24 (DE) Wiesbaden - Schlachthof

05.11.24 (CH) Zürich - Dynamo

06.11.24 (IT) Mailand - Legend Club

07.11.24 (AT) Wien - Arena

08.11.24 (DE) München - Backstage

09.11.24 (DE) Essen - Turock

10.11.24 (DE) Hannover - Musikzentrum

11.11.24 (DK) Copenhagen - Pumpehuset

14.11.24 (FI) Tampere - Olympia

15.11.24 (FI) Helsinki - Aaniwalli

16.11.24 (FI) Oulu - Kantakrouvi

18.11.24 (SE) Stockholm - Kollektivet Livet

19.11.24 (SE) Gothenburg - Film Studios

20.11.24 (DE) Hamburg - Knust

21.11.24 (DE) Berlin - SO36

22.11.24 (DE) Leipzig - Ut Connewitz

23.11.24 (DE) Stuttgart - Im Wizemann

24.11.24 (BE) Antwerpen - Zappa



Masterpiece Of Chaos







https://www.youtube.com/watch?v=dXbXeQhdZRA

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: gatecreeper dark superstition masterpiece of chaos the black curtain caught in the treads