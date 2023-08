DESTRUCTOR: kompromisslos

Mit "Blood, Bone And Fire" kündigen die Speed-Thrasher von DESTRUCTOR für den Herbst ihr neues Album an.

Erscheinen wird das nunmehr fünfte der Amis über Shadow Kingdom Records:

01. Blood, Bone, And Fire

02. Iron Clad

03. Storm Upon The World

04. Never Surrender

05. Depths Of Insanity

06. The Calling

07. Heroic Age

08. Hammering The Steel

09. Dominate