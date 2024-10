DER ROTE MILAN: Neuer Song und neue EP

Mit der neuesten EP "Schlund", die am 29.11.2024 via Unholy Conspiracy Deathwork erscheint, bohrt die deutsche Black Metal-Formation DER ROTE MILAN ihre Krallen erneut in den Nacken ihrer Opfer. Die erste Auskopplung 'Der Keiler' wurde am Freitag veröffentlicht.

Der Keiler

https://www.youtube.com/watch?v=Kt6q7Av6JhA