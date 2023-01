DEPRAVATION mit nächster Kostprobe

Zu 'Vampire Burial' hauen uns die Jungs von DEPRAVATION einen neuen Appetizer ihrer kommenden Scheibe vor den Latz.

Das dazugehörige Album "IV: LETVM" erscheint am 17. Februar über Lifeforce Records und hat folgende Songs am Start:

01. Nur einen Spalt

02. Vampire Burial

03. War Dreams of Itself

04. Involuntary Violence

05. Im Schatten

06. Lessons of Darkness

07. Certain Death

08. Suffering

09. Sadness