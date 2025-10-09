DEAD HEAT Neues Video zu 'The Order' veröffentlicht
Die kalifornische Crossover-Truppe DEAD HEAT hat ein neues Video zu ihrem Song 'The Order' online gestellt. Der Track stammt vom kommenden Album Process Of Elimination, das am 10.10.2025 über Metal Blade Records erscheinen wird.
Das neue Material führt den eingeschlagenen Weg der 2023 erschienenen EP "Endless Torment" konsequent fort und verbindet rasiermesserscharfe Riffs mit der gewohnten Portion Hardcore-Attitüde. Textlich widmen sich DEAD HEAT erneut Themen wie gesellschaftlicher Ungerechtigkeit und Machtmissbrauch passend zum kämpferischen Sound der Band.
"Process of Elimination" Trackliste:
01. Perpetual Punishment
02. Annihilation Nation
03. Hidebound
04. The Order
05. Enemy
06. Seventh Gate
07. DH Stomp
08. Solace Denied
09. By My Will
10. Process Of Elimination
11. Hatred Bestowed
The Order (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=zVHy4awe73A
