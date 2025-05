DEAD FIELDS OF WOOLWICH: Neue Single

Die Düstermetaller von DEAD FIELDS OF WOOLWICH aus Kanada haben die digitale Single 'Cult Of The Cemetery Light' veröffentlicht als Vorabauskopplung aus dem Album "Monarch Of The Grave", das später in diesem Jahr erscheinen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=szNIUBKs2IQ

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: dead fields of woolwich monarch of the grave cult of the cemetery light