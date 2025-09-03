DARK STORM FESTIVAL 2025: Line-Up komplett
Für das diesjährige Dark Storm Festival am 25.12.2025 in der Chemnitzer Stadthalle haben die Festivalmacher jetzt verkündet, dass das Line-Up nun komplett ist.
Das liest sich so:
PROJECT PITCHFORK
VNV NATION
UMBRA ET IMAGO
WELLE:ERDBALL
ROSEGARDEN FUNERAL PARTY
RUE OBERKAMPF
FUNKERVOGT
ORANGE SECTOR
UNZUCHT
ZWEITE JUGEND
EXTIZE
CNVX
Die Tickets für die 27. Auflage des Festivals gibt es bei eventim und bei City-Ticket in Chemnitz. Dort werden demnächst die Hardtickets für Sammler erhältlich sein.
Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.
