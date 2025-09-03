DARK STORM FESTIVAL 2025: Line-Up komplett

Für das diesjährige Dark Storm Festival am 25.12.2025 in der Chemnitzer Stadthalle haben die Festivalmacher jetzt verkündet, dass das Line-Up nun komplett ist.



Das liest sich so:

PROJECT PITCHFORK

VNV NATION

UMBRA ET IMAGO

WELLE:ERDBALL

ROSEGARDEN FUNERAL PARTY

RUE OBERKAMPF

FUNKERVOGT

ORANGE SECTOR

UNZUCHT

ZWEITE JUGEND

EXTIZE

CNVX



Die Tickets für die 27. Auflage des Festivals gibt es bei eventim und bei City-Ticket in Chemnitz. Dort werden demnächst die Hardtickets für Sammler erhältlich sein.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

Quelle: www.facebook.com/darkstorm.festival