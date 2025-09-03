LACRIMOSA "Lament-Tour": Jena meldet ausverkauft!
In gut drei Wochen startet die von POWERMETAL.de präsentierte "Lament-Tour" von LACRIMOSA quer durch Deutschland. Als Support sind die Dark-Rocker von [SOON] aus dem Norden Deutschlands mit am Start.
Nun wurde für das Konzert in Jena verkündet, dass dieses bereits ausverkauft ist.
Wer also noch keine Karten hat, und ein Konzert besuchen möchte, der sollte sich sputen!
Die Termine im Überblick:
25.09.25 - Hamburg, Markthalle
26.09.25 - Leipzig, Felsenkeller
27.09.25 - Jena, F-Haus (ausverkauft)
28.09.25 - Berlin, Columbia Theater
30.09.25 - Hannover, Musikzentrum
01.10.25 - Aschaffenburg, Colos-Saal
03.10.25 - Oberhausen, Kulttempel
05.10.25 - Nürnberg, Der Hirsch
06.10.25 - München, Backstage
Die Tickets gibt es HIER.
