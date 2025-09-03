VALBORG auf Tour

VALBORG aus Bonn, bekannt für ihren zwischen allen musikalischen Stühlen stehenden Extreme Nuclear Metal, führt es gegen Ende des Jahres zum zweiten Mal in diesem Jahr für einige Gigs in deutsche Clubs. Also ich bin auf jeden Fall dabei.

Hier die genauen Daten:

13.09.2025: Balver Höhe, Prophecy Fest

25.10.2025: Frankfurt a.M., Elfer

07.11.2025: Bonn, Kult41

14.11.2025: Göttingen, T-Keller

15.11.2025: Halle (Saale), Deep Sound City Fest VII

05.12.2025: Lübeck, Treibsand

06.12.2025: Münster, Wintermelodei Festival