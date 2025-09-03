VALBORG auf Tour
Kommentieren
VALBORG aus Bonn, bekannt für ihren zwischen allen musikalischen Stühlen stehenden Extreme Nuclear Metal, führt es gegen Ende des Jahres zum zweiten Mal in diesem Jahr für einige Gigs in deutsche Clubs. Also ich bin auf jeden Fall dabei.
Hier die genauen Daten:
13.09.2025: Balver Höhe, Prophecy Fest
25.10.2025: Frankfurt a.M., Elfer
07.11.2025: Bonn, Kult41
14.11.2025: Göttingen, T-Keller
15.11.2025: Halle (Saale), Deep Sound City Fest VII
05.12.2025: Lübeck, Treibsand
06.12.2025: Münster, Wintermelodei Festival
- Quelle:
- Facebook Bandpage
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- valborg live 2025
0 Kommentare