DARKNESS IS MY CANVAS mit neuem Video

Uner ihrem neuen Label Rockshots Records erscheint im Oktober 2024 das neue Album "The End Of Times" der Finnen DARKNESS IS MY CANVAS. Gerade haben sie mit 'Bleed' ein neues Video veröffentlicht.

Zuvore gab es schon mit dem Video zu 'Rejected' neues Material auf die Ohren.



Bleed







https://www.youtube.com/watch?v=Az_Z4fwZwmw



Rejected







https://www.youtube.com/watch?v=f7LvPxmPeoM



Quelle: Rockshots Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: darkness is my canvas the end of times bleed rejected