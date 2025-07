Nach der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums "Speed Of Darkness" zur Feier ihres 40-jährigen Bandjubiläums im letzten Jahr, haben sich die dänischen Hardrock-Ikonen D-A-D mit den finnischen Dark Rockern THE 69 EYES für die "COWPUNKS AND GLAMPIRES TOUR 2025" zusammengetan.



Mit fünfzehn Terminen in Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik und Ungarn wird die Co-Headliner-Tour Ende Oktober in Budapest starten.



POWERMETAL.de freut sich sehr, diese Tour von D-A-D und THE 69 EYES zu präsentieren.



D-A-D kommentiert:

"Langjährige Freunde und verdammt stark. THE 69 EYES & D-A-D vereinen ihre Kräfte für eine solide Tour durch Europa. Wir wollten das schon seit Jahren machen - beide Bands haben schon alles Mögliche überlebt und sind gestärkt daraus hervorgegangen - kommt zu uns und verbringt ein paar wunderbare Abende in der Dunkelheit!"



Komentar von THE 69 EYES:

"Diese Jungs waren die erste Inspiration für uns, als wir die Band gründeten. Wir hörten den Ruf der Wilden und verstanden ihn. Und wir teilen ihre Weisheit: Lange Haare sind der Schlüssel!"



D-A-D und THE 69 EYES auf "COWPUNKS AND GLAMPIRES TOUR 2025":



29.10.2025 HU – Budapest | Barba Negra

30.10.2025 CZ – Prag | Meet Factory

31.10.2025 PL – Warschau | Proxima

02.11.2025 DE – Leipzig | Hellraiser

04.11.2025 DE – Nürnberg | Hirsch

06.11.2025 DE – Oberhausen | Turbinenhalle 2

07.11.2025 DE – Memmingen | Kaminwerk

08.11.2025 DE – Osnabrück | Hyde Park

09.11.2025 DE – Frankfurt | Zoom

10.11.2025 DE – München | Circus Krone

11.11.2025 DE – Karlsruhe | Substage

13.11.2025 DE – Köln | Live Music Hall

14.11.2025 DE – Braunschweig | Westend

15.11.2025 DE – Hamburg | Georg-Elser-Halle

16.11.2025 DE – Berlin | Astra

