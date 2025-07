ALICE COOPER BAND mit weiterem neuen Song

Nach über 50 Jahren kehrt die ALICE COOPER BAND mit einem neuem Studioalbum mit dem Titel "The Revenge Of Alice Cooper" zurück. Das Album erscheint am 25. Juli 2025 bei earMUSIC. Nun wurde mit 'Up All Night' ein weiterer Song der Platte vorgestellt.

Up All Night

https://www.youtube.com/watch?v=gqEUStF4lG8