CRYSTAL VIPER und der silberne Schlüssel

Im Rahmen der mittlerweile neunten offiziellen Full-Length-Veröffentlichung "The Silver Key" von CRYSTAL VIPER, die am 28. Juni 2024 via Listenable Records erscheint, gibt es mit dem Titeltrack bereits die zweite Auskopplung.



Lyrisch bedient 'The Silver Key' ein in der Metal-Szene beliebtes Thema, die Welt von Howard Phillips Lovecraft. Musikalisch geht die Nummer in Richtung epische BLACK SABBATH (Tony Martin Ära) oder auch MANOWAR.



"The Silver Key" Trackliste:



01. Return To Providence

02. Fever Of The Gods

03. Old House In The Mist

04. The Key Is Lost

05. Heading Kadath

06. Book Of The Dead

07. The Silver Key

08. Wayfaring Dreamer

09. Escape From Yaddith

10. Cosmic Forces Overtake

11. Gods Of Thunder Of Wind And Of Rain *

12. Scream ! **

(* Bonus track on CD/ Digital)

(**Bonus track on Vinyl only)



The Silver Key







https://www.youtube.com/watch?v=E0MPiTXZHgs



Einige Tourdaten stehen auch auf dem Programm:



14.06.26 – (DE) Gardelegen, Metal Frenzy Festival

29.06.26 – (FR) Clisson, Hellfest

13.07.26 – (DK) Fredericia, Metal Magic Festival

31.07.26 – (DE) Wacken, Wacken Open Air

24.08.26 – (GR) Crete, Over The Wall Festival

21.09.26 – (PL) Zabrze, CK Wiatrak

03.10.26 – (DE) Würzburg, Keep It True

04.10.26 – (DE) Würzburg, Keep It True

06.10.26 – (AT) Salzburg, Rockhouse

08.10.26 – (DE) Berlin, Lido

09.10.26 – (DK) Copenhagen, Beta

10.10.26 – (DE) Oldenburg, MTS

11.10.26 – (DE) Hamburg, Bambi Galore

12.10.26 – (DE) Selb, Rockclub Nordbayern

13.10.26 – (CZ) Ostrava, Barrak

15.10.26 – (DE) München, Backstage

16.10.26 – (DE) Kassel, Goldgrube

17.10.26 – (DE) Mannheim, 7er Club

18.10.26 – (IT) Turin, Ziggy Club

19.10.26 – (FR) Colmar, Le Grillen

20.10.26 – (BE) Bilzen, South Of Heaven

28.12.26 – (DE) Neustadt an der Orla, Up To 11 Festival

Quelle: Listenable Records Redakteur: Colin Büttner Tags: crystal viper the silver key