APOCALYPTICA ist

Am 7. Juni 2024 erscheint mit "Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2" das neue Album der Finnen. Als ganz besonderes Schmankerl haben sie heute 'One' im Angebot - gemeinsam mit James Hetfield & Rob Trujillo!

Lasst euch das beeindruckende Video nicht entgehen, Gänsehaut pur!

APOCALYPTICAs Kommentar dazu:

"Leute, darauf haben wir gewartet, seit wir mit der Arbeit an "Plays Metallica Vol. 2" begonnen haben. Wir sind absolut begeistert, euch unsere Neuinterpretation von 'One' mit dem Meister selbst - James Hetfield - und Rob Trujillo von METALLICA zu präsentieren!

Wir haben immer gedacht und geträumt: "Es wäre toll, eines Tages etwas mit Metallica zu machen!" Und jetzt schaut, wo wir sind...

Weil dies wirklich ein großer Moment für uns als Individuen und als Band ist, wollten wir, dass alles einfach episch ist. Mit James Hetfield, der die Geschichte mit diesen poetischen Texten erzählt, wurde die Idee in die Realität umgesetzt und fügte unserer Version von 'One' den emotionalen Touch hinzu, den wir uns immer erhofft haben!"



One, feat. James Hetfield & Rob Trujillo







https://www.youtube.com/watch?v=Rg80u-TMNeE