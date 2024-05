Neuigkeiten von REZET

Am 30. August 2024 erscheint via Violent Creek Records das sechste Studio-Album von REZET, das den schlichten Titel "Rezet" trägt. Der Inhalt dürfte eher weniger schlicht sein, es gibt elf Songs plus ein Klavier-Intro und jede Menge Speed/Thrash Metal auf die Ohren.



Davon könnt ihr euch beim Anhören / Anschauen der ersten Single 'Unholy Grail' selbst überzeugen.



Produziert, gemixt und gemastert wurde das Album erneut von Eike Freese (HELLOWEEN, DEEP PURPLE, HEAVEN SHALL BURN und viele mehr), Teile der Aufnahmen wurden in den bandeigenen "Rad Toad Studios" selbst durchgeführt.



"Rezet" Trackliste:



Opus 1984.2

Time To Die

Unholy Grail

Duck & Cover

Burning Prophets

Together Apart

Prisoner Of Fate

Killing Spree

Atmosfear

True As Lies, feat. LIPS

Worl War Z

Into The Abyss



Unholy Grail







https://www.youtube.com/watch?v=6w8V-f1Va20

