ELVELLON und die Auswirkungen des Alters

Zum Release ihres Albums "Ascending In Synergy", das heute, am 17. Mai 2024, über Napalm Records erscheint, hat ELVELLON mit 'The Aftermath Of Life' eine weitere Single im Angebot.



ELVELLON erklärt dazu:

" 'The Aftermath Of Life' ist ein Song, der zwei unterschiedliche Seiten von ELVELLON perfekt kombiniert: schwere Gitarrenriffs mit dunklen Keyboardklängen und große Refrains mit eingängigen Melodien. Thematisch geht es darum, dass jeder von uns, der es bis zum heutigen Tag geschafft hat, den Verfall und das Altern als Teil des Lebens akzeptieren und seinen Frieden damit schließen sollte."



The Aftermath Of Life







https://www.youtube.com/watch?v=nHcI97vZQhc

