Neues Ohrenfutter in Form eines zweiten Vorab-Tracks gibt es von den amerikanischen Epic Doomstern von CRYPT SERMON. Das neue und dritte Album "The Stygian Rose" erscheint dann am 14. Juni beiáDark Descent Records.

'Glimmers In The Underworld'

https://www.youtube.com/watch?v=odMeQI1qR_Q