CRYPTOSIS und die Herrschaft der Unbeugsamen

Die niederländischen Progressive Thrash Metaller CRYPTOSIS haben ein weiteres Video auf Youtube zum Song 'Reign Of Infinite' veröffentlicht. Der Track wird auf dem für das am 07.03.2025 erscheinende Album "Celestial Death", welches via Century Media herausgebracht wird, sein.

Reign Of Infinite

https://www.youtube.com/watch?v=cq_9cXEr4b4