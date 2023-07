CRYPTOPSY: Achtes Album angekündigt!

Die kanadische Brutal-Death-Metal-Institution, die in den 90ern mit "Blasphemy Made Flesh" und "None So Vile" zwei der größten Genreklassiker veröffentlicht, setzt nun zum achten Streich an. Elf Jahre nach dem selbstbetitelten Album wird "As Gomorrah Burns" voraussichtlich am 08.September auf die wartende Fanschar losgelassen.

Als Vorgeschmack wurde soeben der Track 'In Abeyance' veröffentlicht, den man sich hier anhören kann:

Die Premiere des offiziellen Musikvideos findet läuft dann auch auf Youtube heute um 16:00 deutscher Zeit.

Die Tracklist von "As Gomorrah Burns" liest sich wie folgt:

1. Lascivious Undivine

2. In Abeyance

3. Godless Deceiver

4. Ill Ender

5. Frayed The Swine

6. The Righteous Lost

7. Obeisant

8. Praise The Filth