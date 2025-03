CORONER stellt neues Album live vor

Die wenigsten haben vielleicht noch daran geglaubt, aber nun ist es amtlich. Die schweizerische Tech Thrash Metal-Legende CORONER wird nach 32 Jahren tatsächlich ein neues Album aufnehmen und dieses sogar im Rahmen einer Release-Show teilweise live vorstellen:

"Die legendäre Zürcher Progressive-Thrash-Band Coroner feiert am Freitag, 14. November im Dynamo in Zürich die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Studio-Albums - dem ersten seit über 32 Jahren! Viele der neuen Songs werden erstmals live zu sehen sein. Don't miss it, wenn Coroner die Bühne betritt und die neuen Songs zum Leben erweckt. Diese Show verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden, das die lange Wartezeit mehr als wert ist. Lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen, Teil dieses historischen Moments zu sein! Das neue Album wird - so viel sei bereits jetzt verraten - eine spannende Mischung aus neuen Einflüssen und den klassischen Thrash-Elementen sein, die Coroner so berühmt gemacht haben. Die Band hat sich nicht nur auf ihre Wurzeln besonnen, sondern auch neue musikalische Wege erkundet, die ihren Sound weiterentwickeln. Diese Kombination aus Tradition und Innovation wird euch auf eine aufregende Reise mitnehmen, die sowohl nostalgische als auch frische Klänge bietet. Opening Act ist Tar Pond mit dem Ex-Coroner Marky Edelmann am Schlagzeug. Tickets sind ab sofort erhältlich. Sichert euch euren Platz und feiert mit uns die neue Produktion von Coroner!"

Tickets für die Show könnt Ihr HIER ordern.