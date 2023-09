COBRA SPELL und die Zahl des Teufels

Mit "666" wird am 01. Dezember das neue COBRA SPELL-Album über Napalm Records veröffentlicht.

Um uns einen rockigen Vorgeschmack zu geben, stellen die fünf Musikerinnen mit 'S.E.X.' einen ersten Vorgeschmack vor.

Die "666"-Trackliste:



01. 666

02. S.E.X.

03. Satan Is A Woman

04. Hotline 666

05. Bad Girl Crew

06. The Devil Inside Of Me

07. Fly Away

08. Love = Love

09. Love Crime

10. Warrior From Hell

11. You’re A Cheater

12. High On Love