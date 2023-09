CIRITH UNGOL mit neuem Video

Mit "Dark Parade" steht das neue CIRITH UNGOL-Album in den Startlöchern, das am 20. Oktober über Metal Blade Records erscheint.

Um euch einen kleinen Vorgeschmack auf das sechste Album der Jungs zu geben, haben diese in Form von 'Velocity (S.E.P.)' einen neuen Song am Start.

Die "Dark Parade"-Trackliste:



01 Velocity (S.E.P.)

02 Relentless

03 Sailor On The Seas Of Fate

04 Sacrifice

05 Looking Glass

06 Dark Parade

07 Distant Shadows

08 Down Below