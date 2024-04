CHARLOTTE WESSELS startet neue Band mit Ex-DELAIN-Mitgliedern

Die niederländische Sängerin CHARLOTTE WESSELS hat unter ihrem eigenen Namen bereits zwei Soloalben veröffentlicht. Nach langer Wartezeit wurde für Ende des Jahres ein neuer Tonträger angekündigt. Der Titel sowie weitere Informationen sollen in Kürze folgen. Heute ist bekannt geworden, dass ihre Band alte Bekannte, wie Timo Somers (Gitarre), Otto Schimmelpenninck van der Oije (Bass) und Joey Marin de Boer (Schlagzeug) beinhaltet.

Die Sängerin zum neuen Album:

"Es gab Momente im Studio mit der Band, die mich wirklich daran erinnerten, warum ich es überhaupt liebe, Musik zu machen, und ich glaube, ich war noch nie so begeistert davon, dass meine Musik in die Welt hinausgeht. Dies ist das Album, mit dem ich mich neu vorstellen möchte, und ich bin so froh, es mit diesem großartigen Team zu machen."