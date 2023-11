CHAPEL OF DISEASE mit neuem Album

Am 09. Februar erscheint mit "Echoes Of Light" die neue Scheibe aus dem Hause CHAPEL OF DISEASE.

Das gute Stück erscheint über Van Records und schon jetzt haben wir Artwork und Trackliste für euch:

01. Echoes Of Light

02. A Death Though No Loss

03. Shallow Nights

04. Selenophile

05. Gold / Dust

06. An Ode To The Conqueror