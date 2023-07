CELLAR DARLING: UK- und Europa-Tour

CELLAR DARLING kündigt eine Headliner-Tour für diesen Oktober an. Als Support werden IAMTHEMORNING and MAER dabei sein.



06.10 - Chepstow, UK - Summer's End

07.10 - London, UK - Oslo

08.10 - Milton Keynes, UK - Crauford Arms

11.10 - Nijmegen, NL - Doornroosje

12.10 - Leiden, NL - Gebr De Nobel

14.10 - Bremen, DE - TOWER

15.10 - Köln, DE - Luxor

16.10 - Frankfurt, DE - Nachtleben

17.10 - Prag, CZ - Kasarna Karlin

19.10 - Poznan, PL - 2Progi

20.10 - Krakow, PL - Karmienna 12

22.10 - Wien, AT - Viper Room

23.10 - Stuttgart, DE - Im Wizemann Studio

24.10 - Paris, FR - Backstage

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: cellar darling iamthemorning maer tourdaten oktober 2023