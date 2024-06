CAVALERA: Alpträume und Delirium

Zum Release ihres Albums "Schizophrenia", das am 21. Juni 2024 via Nuclear Blast erschienen ist, zeigt CAVALERA ein Video zu dem bisher unveröffentlichten Track 'Nightmares Of Delirium'.



https://www.youtube.com/watch?v=LCMr7_OLHVk

