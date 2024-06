ACOD: neues Live-Video

Vom Album "Versets Noirs", das am 28. April 2024 via Hammerheart Records erschienen ist, zeigt ACOD einen Live-Mirschnitt des Tracks 'Habentis Maleficia'. Gefilmt wurde der beim Lions Metal Festival 2024.



Habentis Maleficia (Official Live Video)







https://www.youtube.com/watch?v=E1zaUPvd-10

