Neuer Clip von WORLD ON ALERT

Das Prog-Thrash-Projekt WORLD ON ALERT aus Kanada hat heute einen Textclip zu 'Freedom In Disguise' veröffentlicht, der neuen, digitalen Single der selbstbetitelten EP, die am 28. Juni erscheinen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: world on alert freedom in disguise