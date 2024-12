CATTLE DECAPITATION auf Terraristic Reconquest Tour 2025

Ein brachialer Start im neuen Jahr: CATTLE DECAPITATION kommen mit SHADOW OF INTENT auf Co-Headliner Tour über den Teich. In Deutschland machen sie für 8 Shows halt. Mit dabei REVOCATION und die Death Metaler Vulvodynia. Die Tour verspricht ein intensives Line-Up. Extreme Metal vom Feinsten, macht euch bereit!







23.01.2025 – DE – Nürnberg, Löwensaal

26.01.2025 – DE – Wiesbaden, Schlachthof

06.02.2025 – CH – Zürich, Komplex 457

07.02.2025 – AT – Wien, Simm City

08.02.2025 – DE – München, Backstage Werk

11.02.2025 – DE – Leipzig, Felsenkeller

14.02.2025 – DE – Hannover, Faust

15.02.2025 – DE – Berlin, Huxleys

21.02.2025 – DE – Hamburg, Fabrik

22.02.2025 – DE – Köln, Essigfabrik

Quelle: https://www.metalblade.com/us/news/cattle-decapitation-announces-european-headline-tour-for-january-2025/