BULLET FOR MY VALENTINE und TRIVIUM auf Tour mit ORBIT CULTURE

BULLET FOR MY VALENTINE und TRIVIUM kommen auf gemeinsame "The Poisoned Ascendancy"-Jubiläumstour nach Europa. Mit im Gepäck haben sie ORBIT CULTURE.



03.02.2025 - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

04.02.2025 - Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

10.02.2025 - Hannover, Swiss Life Hall

13.02.2025 - Hamburg, Sporthalle

14.02.2025 - Berlin, Max-Schmeling-Halle

15.02.2025 - Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

18.02.2025 - München, Zenith



Tickets sind über die offizielle Bandwebsite verfügbar.



