CAPILLA ARDIENTE macht es sich auf dem Gipfel bequem

Neuer epischer Doom-Stoff aus dem Hause der chilenischen CAPILLA ARDIENTE. Das dritte Album mit dem Titel "Where Gods Live And Men Die" erscheint via High Roller Records am 18. Oktober. Ein erster Vorgeschmack inklusive Lyric-Video wurde bereits heute in Form des Songs 'As I Lie On The Summit' veröffentlicht.

Album-Trackliste:

1. Envenomed

2. The Hands Of Fate Around My Neck

3. Now Here. Nowhere.

4. As I Lie On The Summit

https://www.youtube.com/watch?v=Wz9PDl1NC6M