LEAGUE OF DISTORTION mit Neuigkeiten

In Form von "Galvanize" bringen die Modern-Metaller von LEAGUE OF DISTORTION am 25. Oktober ihr neues Album via Napalm Records heraus.

Vorab gibt es bereits den Titelsong zu hören.

Anbei die Trackliste:

01. Galvanize

02. My Hate Will Go On

03. Chainsaw

04. Suck My Blood

05. My Enemy

06. What's Wrong With Her?

07. In Our DNA

08. Crucify Me

09. Anti-Hero