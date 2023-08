BY FIRE AND SWORD: Debütalbum angekündigt

Am 22. September 2023 erscheint über No Remorse Records das Debütalbum "Glory" der Band BY FIRE AND SWORD. Es wurde vom "Kernduo" der Band, The Reverend Tim Tom Jones und Brother Jeffrey, produziert, von Jeff Black (zusätzlicher Gesang, Synthesizer) co-produziert und gemischt, von Bart Gabriel gemastert und mit einem Cover-Artwork von Andrzej Masianis versehen. An den Drums findet man Isiah Fletcher und an Keyboard/Orgel Anthony Parry.



Ein erstes Lyrik-Video könt ihr euch zum Opener-Track 'Leave A Little Room' anhören.



"Glory" Trackliste:



01. Leave A Little Room

02. Fear And Trembling

03. The Feast

04. Tap The Conduit

05. Tithe (The Money Song)

06. Glory, Love and Light!

07. A Moment Of Silent Reflection

08. Mind, Body, Soul (Total War)

09. The Flood

10. Dear Reverend (Please Take My Hand)



Leave A Little Room







https://www.youtube.com/watch?v=1zd6dG9t8fs

